Scooter contro un palo, muore sedicenne

San Cataldo, Caltanissetta - Incidente mortale ieri sera intorno a San Cataldo, in via Beppe Montana. Un ragazzo di 16 anni, Francesco Giambra, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del suo scooter finendo contro un palo. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118. Il ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale. Inutili i tentativi del personale medico che ha cercato di rianimarlo. Sul luogo dell’incidente i carabinieri della Compagnia di Caltanissetta che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.