Scoperto il supermarket della droga a Vittoria

Vittoria - La Polizia ha tratto in arresto a Vittoria un uomo di 45 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza avevano notato presso l’abitazione dell’uomo, con numerosi precedenti di polizia per diverse tipologie di reati, un continuo andirivieni di persone, la maggior parte dei quali noti assuntori di sostanze stupefacenti, lasciando intuire che fosse in atto un’attività di “spaccio casalingo”.

Gli agenti, appostatisi nei pressi dell’immobile, decidevano di controllare una persona che stava uscendo dall’abitazione attenzionata, con il sospetto che fosse un probabile acquirente di stupefacente. In effetti la perquisizione all’uomo dava esito positivo poiché gli veniva trovata addosso una dose di cocaina pronta all’uso, ciò confermando la probabile attività di spaccio in atto. Ne seguiva una immediatamente irruzione nell’abitazione dove si procedeva ad una perquisizione domiciliare e nonostante fosse ben nascosta, gli agenti rinvenivano sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.

A conferma dell’attività di spaccio svolta in house, veniva rinvenuto anche un bilancino di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente e la somma di 650 euro in banconote di vario taglio, probabile introito dell’illecita attività svolta dall’uomo che per i fatti riscontrati è stato tratto in arresto. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.