Scoppia conduttura: fontanone in strada, auto contro palo VIDEO

Palermo - Un'auto è stata sbalzata in aria stamattina dall'improvvisa rottura di una conduttura idrica, in riparazione in corso Re Ruggero: la vettura ha finito la sua corsa contro un palo e non si conoscono ancora le condizioni del conducente. L’incidente è avvenuto proprio di fronte Palazzo d’Orleans: nelle immagini, la violenta fuoriuscita d’acqua dai tubi rotti.