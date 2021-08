Scoppia la fogna a Marzamemi. VIDEO. Ecco il turismo sostenibile in Sicilia

Marzamemi - Quando si dice overbooking. E dire che il Comune ha già dato l'incarico di progettazione a un ingegnere idraulico per installare delle pompe di sollevamento dei reflui che risolvano definitivamente il problema. E’ scoppiata la fogna a Marzamemi, invasa di turisti.

Nel video, realizzato da Ivan Sortino, i liquami hanno ricoperto piazza Regina Margherita, il cuore della movida, mandando all’aria la serata per le tante persone che, ogni fine settimana, si recano qui per trascorrere delle serate, e per i titolari dei locali, legati alla ristorazione, che hanno perso notevoli incassi.

Non è la prima volta che si verifica un problema alla rete fognaria nella zona di Marzamemi, evidentemente ci sono delle criticità nel sistema, più volte segnalato dai residenti e dagli esercenti. Questo non è più turismo sostenibile. Non abbiamo bisogno di Selvaggia Lucarelli per raccontarci la verità