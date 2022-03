Scoppia la gomma, scontro auto-minibus: 3 suore morte, 10 feriti VIDEO FOTO

Foggia - Tre suore sono morte, e altre dieci persone sono rimaste ferite, in un incidente stradale avvenuto domenica sera sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, nel Foggiano. Nell'incidente, nel tratto tra Candela e Cerignola ovest, sono rimasti coinvolti un'auto e un minibus di un istituto religioso. Stando a quanto emerso, il pulmino, forse a causa dell'esplosione di uno pneumatico, è uscito di strada, si è ribaltato ed è finito in una scarpata.

Inizialmente gli investigatori avevano parlato di quattro religiose decedute, ma poi la notizia è stata smentita. Le suore coinvolte sono tutte appartenenti all'ordine dei Salesiani del Sacro Cuore. Provenivano da Formia dove avevano partecipato a degli "esercizi spirituali" ed erano di ritorno nei rispettivi istituti religiosi tra Molfetta, Bari e Lecce.

Sul posto è intervenuta anche un'unità di elisoccorso, oltre al personale del 118. Il minibus a bordo del quale viaggiavano le vittime è uscito strada, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico, ribaltandosi. Per estrarre le vittime dalle lamiere, i vigili del fuoco hanno utilizzato un'autogru. Per tutta la sera lungo quel tratto di strada si sono verificate lunghe code di auto. In allegato, le immagini girate sul posto da una testata locale.