Scordia, trovato anche il corpo della moglie VIDEO

Scordia - Dopo il corpo del marito 67enne, Sebastiano Gambera, è stato ritrovato poco fa anche il cadavere della moglie 65enne dispersa con lui da ieri a Scordia, nel Catanese.

La coppia di coniugi, travolta in auto dall’alluvione, è stata trascinata per due chilometri dal luogo della scomparsa, da un vero e proprio fiume di fango e detriti che ha attraversato campi e strade. Nel video, il luogo in cui sono stati rintracciate le vittime, dopo ore di ricerche: un agrumeto in contrada Leonella, quasi al confine con Lentini, nel Siracusano.