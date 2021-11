Sea Eye 4 con 800 migranti al largo di Ragusa FOTO | VIDEO

Pozzallo - La nave umanitaria Sea Eye 4 con 800 migranti a bordo si sta dirigendo verso le coste siciliane. Attualmente si trova al largo tra Ragusa e Gela, in attesa dell'assegnazione del porto sicuro dove sbarcare. In allegato le foto e il video del soccorso nel Mediterraneo che l’ong tedesca sta postando da tre giorni sui propri canali social, dopo il no di Malta che "rifiuta ogni tipo di comunicazione" denunciano i volontari.

La situazione è critica: gli attivisti riferiscono di donne incinte, centinaia di bambini sotto i 4 anni e minori non accompagnati. Pozzallo, dove a metà ottobre era già approdata la Sea Watch con 406 extracomunitari, potrebbe rivelarsi il molo prescelto, visto che è attualmente in porto la nave quarantena Allegra dove gli stranieri – positivi e non – soggiornano prima di mettere piede a terra. In realtà, il conto finale potrebbe superare le mille persone: poco distante c'è infatti la Ocean Viking, con altri 245 naufraghi.

Notizia in aggiornamento…