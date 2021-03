Sea Watch, 363 migranti verso Augusta: l’approdo nel pomeriggio VIDEO

Augusta - "Dopo un viaggio lungo e pericoloso le persone che abbiamo soccorso potranno finalmente sbarcare in un porto sicuro" esclamano gli attivisti di Sea Watch 3 su Twitter, comunicando che l'arrivo allo scalo siracusano è previsto per le 17 di questo pomeriggio. Nei giorni scorsi la nave umanitaria della Ong tedesca Sea Eye aveva soccorso in mare ben 363 migranti “scampati alla morte in Libia e al mare” in 6 diverse operazioni dallo scorso 26 febbraio, come mostra nel video allegato al tweet: "Sono esauste e hanno bisogno di sbarcare al più presto. Abbiamo chiesto a Italia e Malta l'assegnazione di un porto sicuro, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. A bordo anche diversi minori non accompagnati e alcune donne incinte” scriveva l'organizzazione fino a qualche giorno fa, prima che le autorità italiane le assegnassero finalmente un molo dove attraccare.