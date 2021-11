Spari contro il portone di un garage a Vittoria, è Far West

Vittoria - Spari contro il portone di un garage a Vittoria. Martedì 23 novembre ancora colpi di arma da fuoco in via Brescia, poco dopo le 22,30, in direzione della frazione balneare di Scoglitti. Indaga la Polizia.

Ieri sera qualcuno ha sparato contro il portone di un garage. Le indagini sono condotte dalla Polizia. Domenica scorsa, semprea a Vittoria, un uomo di 39 anni, Francesco Lo Monaco, con numerosi precedenti penali, era stato ferito con un colpo di pistola all'addome. Gli inquirenti, per il momento, ritengono che i due episodi non siano collegati tra loro.

La sparatoria di domenica sera

Domenica sera, 21 novembre, in via Rosolino Pilo, nel centro di Vittoria, era rimasto gravemente ferito Francesco Lo Monaco, 39 anni: personaggio molto noto alle forze dell’ordine e negli ambienti della malavita, già scampato in passato ad altri agguati. Tempo fa aveva sfregiato al volto un componente della famiglia di Elio Greco, padre di Rosario, l’uomo che due anni fa alla guida di un Suv travolse e uccise due bambini in città. Ma probabilmente non era l’unico conto che il pluripregiudicato aveva in sospeso.