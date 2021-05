Segue il navigatore e resta incastrato nel sottopasso VIDEO

Mestre - Per i navigatori che tutti gli automobilisti ormai utilizzano per muoversi ovunque, quella è una strada come tante altre. In realtà, il tratto che unisce Mestre a Marghera passando sotto i binari della ferrovia è un sottopasso ciclopedonale e spesso ingenera problemi. Questa volta è toccato ad un automobilista poco attento incappare nella figuraccia e infilarsi con la sua utilitaria nel sottopasso: uscire da lì, come vediamo nelle immagini, non è stata una passeggiata.