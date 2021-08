Senza mascherine e musica ad alto volume, sazionato locale a Scoglitti

Vittoria - La Polizia di Stato intensifica il controllo del territorio ed i controlli anti-assembramento.

Durante uno dei controlli di natura amministrativa, il titolare di un’attività di ristorazione sita a Scoglitti è stato contravvenzionato in quanto inottemperante alle misure previste dalla legislazione vigente per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

Il titolare, infatti, aveva omesso di esporre all’ingresso del locale il previsto cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno dell’attività commerciale sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, non adoperandosi, inoltre, affinché il personale dipendente addetto alla somministrazione dietro al bancone, facesse regolare uso delle mascherine, né adottava misure idonee a garantire la distanza di sicurezza tra gli avventori per evitare assembramenti.

Inoltre, avendo gli Agenti del Commissariato di Vittoria rilevato anche a distanza musica ad alto volume provenire dal predetto locale, il titolare è stato segnalato all’Autorità giudiziaria competente per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.