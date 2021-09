Senzatetto trovata morta davanti alla chiesa, s'indaga per omicidio

Messina - Una donna senza tetto - Concetta Gioè, di 68 anni - è stata trovata morta stamattina davanti alla chiesa di Santa Caterina, in via Garibaldi, nel pieno centro di Messina. I carabinieri, con l’ausilio del medico legale, hanno trovato delle profonde ferite da taglio sul corpo e alla testa: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio. Per il momento gli inquirenti restano abbottonati: si sa solo che l’anziana clochard era originaria di Palermo.