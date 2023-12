Sequestrati 770 chili di pesce non tracciato

Giardini Naxos - Maxi sequestro di pesce da parte della Guardia costiera a Catania e provincia. Sono stati ritirati dal mercato cinque tonni dal peso complessivo di 200 chili e 570 chili di prodotti ittici di varie specie. Alla base del sequestro ci sarebbe la mancata tracciabilità e l’assenza di etichettatura. I controlli si sono concentrati sui mercati ittici e sui rivenditori al dettaglio nel capoluogo, a Zafferana Etnea e a Giardini Naxos.

Cinque le multe per violazione sulla normativa della pesca e per la conservazione dei prodotti ittici per oltre 7.000 euro. Dopo l’accertamento sanitario, una parte del prodotto ittico sequestrato è stato donato in beneficenza.