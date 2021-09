Serpente di un metro e mezzo in casa, arriva il 115

Capaci - Nel cuore della notte si è trovato a tu per tu, nella propria abitazione, con un serpente nero lungo circa un metro e mezzo: l’uomo, atterrito, ha subito chiamato i vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti in casa catturando il rettile, che si era intrufolato dalle campagne. I forestali, a cui è stato consegnato stamani perché lo rimettessero in libertà, riferiscono che si trattava di una banale biscia, per quanto di considerevoli dimensioni.