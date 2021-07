Serradifalco, Se questo è un uomo: il VIDEO dell'Inferno in terra

Serradifalco - Abusi sessuali compiuti da uno degli indagati su anziana ospite non in grado di autodeterminarsi e pazienti affetti da deficit psichici picchiati con sedie e bastoni, insultati, abbandonati, malnutriti e alimentati a pane e acqua. L’inferno in terra è stato filmato dai carabinieri in una comunità per l’assistenza a disabili di Serradifalco, nel nisseno: “lager" lo definiscono gli stessi militari, nella loro nota ufficiale. in cui vivevano nove ospiti.

Sei gli indagati a vario titolo per violenza sessuale aggravata, maltrattamenti, abbandono di incapaci, esercizio abusivo della professione infermieristica. Uno è finito in carcere: Vincenzo Biundo, 54 anni. Altri due agli arresti domiciliari: il gestore della struttura Rocco Giovanni Scordio e l’operatrice Rosa Anna Milazzo, entrambi 50enni.