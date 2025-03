Si barrica e ferisce 2 agenti, per fermarlo un blitz da film: il video

Adrano, Catania - Notte di negoziazione ad Adrano da parte della polizia. Le forze dell’ordine sono intervenute per far desistere un pregiudicato di 49 anni che dalla sua casa, in cui si era barricato, lanciava in strada oggetti, come piatti, pentole e palle da biliardo, mettendo a rischio le persone sotto. L’esagitato ha ferito due agenti e danneggiato l’autoscala dei vigili del fuoco.

Nonostante una lunga opera di persuasione i poliziotti non sono riusciti a farlo desistere. Il 49enne, ‘protetto’ anche da due aggressivi cani di razza lupo cecoslovacco, ha continuato a lanciare in strada dischi da palestra in ghisa, palle da biliardo, piatti, sedie, vasi in terracotta e persino mobili pesanti. Il movente del gesto sarebbe da collegare a non meglio precisate vicende familiari. In considerazione della pericolosità della situazione e dei precedenti penali del 48enne è stato richiesto l’intervento dell’Unità operativa di pronto intervento della polizia, che è arrivata da Palermo, per entrare nella casa. Un loro primo tentativo di ingresso con un ariete non è andato a buon fine perché l’uomo aveva posizionato dietro la porta di casa una scala in ferro. I poliziotti lo hanno allora attirato sul balcone e lo hanno colpito con una pistola a impulsi elettrici, ma anche questo tentativo non è andato a buon fine perché il 48enne indossava un giubbotto pesante che lo ha protetto. Dopo ore tensione e l’ennesima mediazione l’uomo si è arreso e si è consegnato: è uscito dal garage di casa ed è stato messo in sicurezza dal team Uopi e poi stato arrestato. I suoi cani sono stati sedati da personale del soccorso veterinario e poi sono stati affidati a un canile di Adrano.