Si barrica in auto contro spasimante, arrestata 54enne non corrisposta

Acireale, Ct – Una 54enne di Acireale è stata arrestata per atti persecutori dai carabinieri, chiamati da un acese 51enne che, con tono concitato, gli ha chiesto aiuto perché bloccato all’interno della propria auto, in un’area di sua stessa proprietà, per sfuggire alla corteggiatrice innamorata ma non corrisposta. La vicenda era già nota ai militari, che avevano raccolto ben sei denunce sporte dall’uomo tra l’agosto del 2021 e lo scorso 14 gennaio.

Oltre a tempestarlo di telefonate e messaggi a ogni ora del giorno e della notte, per rivalsa la spasimante avrebbe in più occasioni bloccato con un lucchetto e con la propria auto il cancello dell’attività commerciale dell’uomo, imprigionando dentro pure i suoi clienti e gettando buste di rifiuti all’ingresso per sfregio. Non solo: conoscendone ormai le abitudini, la donna ne seguiva le mosse mettendolo pubblicamente in difficoltà ovunque, in strada e nei negozi, con atteggiamenti e commenti offensivi ad alta voce.

Nell’ultima aggressione, dopo aver ostruito l’entrata il negozio, ha tentato di aprire lo sportello della vettura in cui l’uomo s’era rifugiato: i carabinieri hanno dovuto scavalcare il cancello per raggiungerla e portarla via. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo il divieto di avvicinamento all’abitazione ed all’attività della vittima, con applicazione del braccialetto elettronico.