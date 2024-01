Santa Croce Camerina - I vigili del fuoco di Ragusa, la Polizia e la Capitenaria di porto stanno cercando in mare un giovano caduto accidentalmente in prossimità di Punta Secca.

Testimoni oculari della sua caduta rovinosa sono alcuni connazzionali che erano con il giovane, un extracomunitario. Gli amici hanno dato l'all'arme.

Sono in arrivo da Catania i Sommozzatori dei Vigili del fuoco per le ricerche in acqua.