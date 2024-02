Si è costituito l'omicida di Giovanni Russo

Vittoria - Si è consegnato ai carabinieri che erano già ulle sue tracce, accompagnato dal suo legale,l'avvocato Matteo Anzalone, il presunto autore dell'omicidio di Giovanni Russo, 23 anni, avvenuto ieri a Vittoria.

A.V., 29 anni, non ha inteso rispondere alle domande della sostituta procuratrice di turno, Ottavia Polipo. Alla caserma dei carabinieri di Vittoria, l'uomo è stato sottoposto a fermo e poi trasferito in carcere a Ragusa. Entro 48 ore sara' sentito dal gip per la convalida del fermo. Ancora nessun elemento sul movente l'omicidio.

La vittima è stata colpita alla testa.