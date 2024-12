Si finge turista e occupa da 8 mesi una casa presa su Airbnb

Firenze - Fingendosi turista a Firenze da otto mesi occupa una casa prenotata, per tre giorni, su Airbnb. Lo racconta Maria, proprietaria dell'abitazione, nella zona di Gavinana, come riporta stamani il Corriere Fiorentino, che si è vista raggirata da una donna di 40 anni che da mesi vive, col figlio, un cane e un gatto, illegalmente nel suo appartamento.

Maria si dice disperata e esterrefatta, perché nessuno, né forze dell'ordine né magistratura, sembra in grado, almeno fino a oggi, di fare qualcosa per permetterle di entrare nuovamente in possesso dell'abitazione, un'attività che le consente di andare avanti. Lo scorso 31 marzo la 40enne ha prenotato l'appartamento e ha conosciuto la proprietaria, che è andata ad accoglierla di persona: «Mi ha detto di essere una dottoressa, ricercatrice al San Raffaele di Milano e di essere a Firenze per qualche giorno prima di trasferirsi definitivamente a Milano», spiega Maria.

Terminato il soggiorno prenotato la 40enne ha chiesto di poter rimanere nell'appartamento qualche giorno in più ed è iniziata una trattativa privata, senza passare dalla piattaforma di affitti: «Ci siamo accordati su altri giorni di pernottamento - ha dichiarato Maria -. Mi ha pagato in contanti perché sosteneva di aver perso i documenti».

Poi la richiesta di altri giorni, concessi ma mai pagati. A quel punto però la donna si è barricata in casa, con tutte le spese (incluse luce e gas) a carico della proprietaria. A nulla, spiega ancora Maria, è valsa una denuncia, mentre è stata avviata una causa la cui prima udienza è fissata però a marzo.