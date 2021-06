Si gira spot Red Bull, Palermo paralizzata dal traffico, come nel film

Palermo - Come nel film di Roberto Benigni Johnny Stecchino. Le riprese del video teaser "From Sicily to Monza" hanno bloccato letteralmente la circolazione di auto e camion in tutto il centro di Palermo. Spostamenti impossibili stamani anche per i mezzi di soccorso. Il Comune è finito sotto accusa per la gestione della viabilità. Il sindaco Leoluca Orlando ha replicato: "Spiace per i disagi, ma visibilità internazionale avrà effetti positivi".

Il traffico di stamani a Palermo

Mentre le auto da Formula 1 sfrecciano al Foro italico, i palermitani restano imbottigliati nel traffico sotto il sole cocente: dalla stazione centrale fino in via Sampolo, passando per via Roma, via Libertà, via Crispi e piazza Giachery, da stamattina alle 8 è tutto un "tappeto" di macchine. E non è stata risparmiata nemmeno la zona dell'università: auto incolonnate anche in corso Re Ruggero e piazza Indipendenza. A mandare letteralmente in tilt la circolazione le riprese del video teaser "From Sicily to Monza".

Non è bastata la sospensione della Ztl, decisa dall'amministrazione comunale alla luce della chiusura della "marina", per dare respiro alla viabilità. In poco tempo le strade si sono saturate di automobili e camion, rendendo impossibile gli spostamenti anche in zone abbastanza lontane dal Foro italico. Decine le persone rimaste per ore in attesa di un autobus alle fermate; completamente bloccate le corsie di emergenza, con le aumbulanze e i mezzi di soccorso costretti ad incolonnarsi nel traffico. Un delirio, a cui fanno da contraltare le immagini delle monoposto Red Bull impegnate nelle riprese video fino alle 13.