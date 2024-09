Si innamora sui social di Jasmine, ma è un truffatore siciliano

Siracusa - Aveva conosciuto e si era innamorato, dopo essere stato agganciato on line, sui social, di “Jasmine”, una bella ragazza con cui ha intessuto una relazione a distanza. Almeno di questo era convinto un 23enne di Castelfranco Veneto, perché in realtà non esisteva Jasmine ma un 24enne di Siracusa che è riuscito a sedurre il giovane trevigiano, convincendolo a farsi consegnare i codici di accesso dell’home banking.

Ottenute le credenziali, il 24enne è riuscito a trasferire 6mila euro su alcune carte di credito Postepay, fatti poi sparire. Al 23enne non è rimasto che denunciare l’accaduto ai Carabinieri che, attraverso le tracce bancarie, sono riusciti a identificare il giovane denunciandolo per truffa.