Si perde un bambino a Pordenone, 20 minuti di panico. Ritrovato

Pordenone - Venti interminabili minuti. Sono quelli in cui tra piazzetta Calderari e corso Vittorio Emanuele II è scattata una caccia all'uomo a Pordenone. Un bambino di quattro anni, all'uscita di una attività scolastica pomeridiana, ha preso il proprio monopattino allontanandosi dai compagnetti. Intorno alle 16,50 una sua parente è andata a prendere il piccolo e fra la costernazione e la sorpresa dei genitori ha saputo che il bambino non era lì coi suoi compagnetti.

Genitori e bambini hanno circondato il quartiere, allertando i carabinieri, una cui pattuglia era via già in Corso Vittorio Emanuele II, e la Polizia. Dopo venti minuti di angoscia collettiva il piccolo è stato ritrovato a qualche centinaia di metri dal luogo in cui tutti lo avevano visto l'ultima volta; era in sella al suo monopattino. Momenti di commozione quando la Polizia ha chiuso la strada per consentire alla donna di riabbracciare il proprio piccolo.

Nella foto, il ritrovamento del bambino, mentre la Polizia chiude corso Vittorio Emanuele II.