Si ribalta un camion sulla autostrada Noto-Modica

Noto - Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11:20, si è verificato un incidente lungo l’autostrada A18, all’altezza del chilometro 23+100, lungo la direzione di marcia Siracusa-Gela, nei pressi di Noto.

A rimanere coinvolte due mezzi, una moto e un camion, che per modalità e dinamica del sinistro ancora poco chiare, sarebbero andati in rotta di collisione; l’autocarro si è ribaltato sul tratto autostradale. A bordo del mezzo pesante un uomo, che ha riportato lesioni ed è stato trasportato in ospedale. Accorsi sul luogo del sinistro gli agenti della Polizia Stradale del commissariato di Noto.

Il traffico lungo la carreggiata è provvisoriamente rallentato.