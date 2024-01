Si ribalta un fuoristrada, morto 21enne Paolo Zaiti

Alcara Li Fusi, Messina - Incidente autonomo stamani sulla strada ad Alcara Li Fusi. Un auto con 4 ragazzi a bordo, intorno alle 5.30, è finita fuori strada. Il giovane che era alla guida, Paolo Zaiti di 21 anni, è morto. Sono rimasti invece feriti ma in modo non grave, secondo i primi riscontri, gli altri occupanti del veicolo, trasportati dal 118 in ospedale a Sant'Agata Militello.

Il fuoristrada condotto dalla vittima è precipitato da una scarpata lungo una via interna in zona Carbuncolo, poco sopra la Provinciale 161. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente e i Carabinieri di Alcara e Sant'Agata per i rilievi.