Si schianta con la moto contro due auto e muore a 31 anni

Acireale, Catania - Un motociclista di 31 anni, A.R. (classe 1993), è morto ieri sera in un incidente lungo la strada statale 114 Orientale sicula. Stando a quanto è stato ricostruito finora, il 31enne avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote (una moto Honda Cbr 600) e si sarebbe schiantato contro due auto (una Hyundai e una Golf).

L’impatto – che è stato molto violento – è avvenuto all’altezza della frazione di Guardia Mangano ad Acireale, in provincia di Catania. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 per i soccorsi che sono risultati inutili e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso. Sono ancora in corso le indagini per stabilire le cause e la dinamica esatta dell’incidente.