Si schianta con la moto contro un palo, muore Alfio Presti

Pedara, Catania - Ancora sangue sulle strade. L’ultima vittima è un uomo di 52 anni, Alfio Presti, che in sella alla sua “Benelli” 250 ha perso la vita giovedì scorso in seguito a un incidente stradale autonomo verificatosi lungo via Delle Ginestre, strada periferica di Pedara. Erano da poco passate le 20 quando l’uomo ha perso il controllo della moto finendo contro un palo della pubblica illuminazione. Sbalzato via dalla sella è finito sull’asfalto sbattendo violentemente la testa non protetta dal casco. Inutili i tentativi di rianimarlo del 118.

Il centauro ha imboccato la strada stretta e poco illuminata urtando la stanga e perdendo il controllo del mezzo ritrovato a 30 metri dal punto d’impatto, mentre il suo corpo a circa 50 metri di distanza. Alfio Presti viveva col figlio con cui gestiva un B&B a poche decine di metri dal luogo dell’incidente.