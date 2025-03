Si schianta in moto e muore a 41 anni

Catania - Un altro incidente mortale a Catania. Ieri sera in via Zia Lisa, un 41enne in moto ha perso la vita. Il motociclista, come riporta Tgr Sicilia, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un’auto in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del motociclista rimasto incastrato sotto la macchina. La polizia municipale di Catania è al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente.