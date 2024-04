Si scontrano due tram a Messina

Messina - Incidente tra due tram a Messina, due mezzi si sono scontrati al capolinea Bonino Gazzi. Uno dei conducenti ha infatti perso il controllo e il tram è uscito dai binari, finendo contro l'altra vettura. È successo ieri poco prima delle 11. In base alle prime informazioni, l'uomo avrebbe accusato un malore.

I sanitari arrivati sul posto l'hanno soccorso e trasportato al pronto soccorso del policlinico. Al momento dell'impatto sui due mezzi non si trovavano passeggeri, quindi non si sono registrati feriti, il servizio tram è stato sospeso da Villa Dante al capolinea Sud, in entrambe le direzioni. Il resto della tratta è regolarmente aperta. Sarà infatti necessario rimettere la vettura sui binari, al lavoro ci sono le squadre dei tecnici per ripristinare le condizioni di sicurezza. Tanti i disagi per i passeggeri che a Messina utilizzano quotidianamente il servizio tranviario.