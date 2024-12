Si sente male a casa, il 118 non riesce ad arrivare per colpa della neve, muore

Biancavilla, Catania - Una donna di 78 anni di Misterbianco è morta la notte scorsa nella casa di villeggiatura che si trova in contrada Filiciusa, tra Biancavilla e Adrano. Sono stati i parenti della donna che insieme a lei stavano trascorrendo la serata per festeggiare il Natale, a richiedere l’aiuto dei sanitari del 118. La famiglia è rimasta bloccata a casa a causa della neve alta che non ha consentito a loro di spostarsi e nemmeno ai soccorsi e all’agenzia di pompe funebri di raggiungere il luogo del decesso.