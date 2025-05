Si spara al quartiere Forcone a Vittoria, colpi di pistola in aria

Vittoria - Un episodio inquietante.

Quattro colpi di pistola sono stati uditi oggi a Vittoria nel quartiere Forcone. Erano circa le 12, infatti, quando i residenti di via Kennedy hanno sentito distintamente quelli che sembravano proprio essere dei colpi di pistola. Intorno alle 13, poi, in via Paola Garelli (una traversa poco distante) sono arrivate diverse gazzelle dei Carabinieri e volanti della Polizia di Stato. Sembra che i colpi siano stati esplosi da un’arma a salve.

Polizia e Carabinieri avrebbero già sentito un uomo che vive in quella strada e che è noto alle Forze dell’Ordine. Al momento le indagini sono in corso e sia in Commissariato che nella locale Compagnia dei Carabinieri le bocche degli inquirenti restano cucite.