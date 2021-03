Si spara per strada ad Avola

Avola - Sparatoria in pieno centro di Avola, stamattina alle 11, in via De Gasperi. Sono stati esplosi almeno 8 colpi d’arma da fuoco contro una Fiat Panda grigio metallizzato, che percorreva la strada.

Uno dei proiettili ha colpito il vano motore mentre gli altri sono stati esplosi all’altezza del guidatore del veicolo che è stato ferito e trasportato all’Ospedale di Maria. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un regolamento di conti, anche se al momento non c’è alcuna certezza sul movente.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Squadra mobile di Siracusa e del commissariato di Avola, ci sarebbe stata una lite tra due uomini, entrambi con precedenti penali, ma solo uno di loro sarebbe stato raggiunto da due colpi d’arma da fuoco; l’altro, invece, ha delle lesioni riconducibili ad un oggetto, presumibilmente un martello. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale Di Maria di Avola e le loro condizioni non sarebbero gravi.

Gli agenti della squadra mobile stanno indagando sull'episodio, ascoltando i testimoni.