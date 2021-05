Si torna a sparare per strada a Catania

Catania - Un ragazzo di 17 anni M.C. è stato ferito nel primo pomeriggio di oggi dopo una sparatoria in Piazza Mercato angolo Largo Serafino Amabile Guastella a Catania, nei pressi del chiosco. Sul posto dopo una segnalazione della sparatoria è intervenuta la Polizia. I poliziotti hanno accertato la presenza di un giovane con ferite di arma da fuoco alla gamba sinistra.

Il ragazzino è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi centro. Indagini in corso da parte della Squadra Mobile per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L’episodio potrebbe essere maturato nel mondo dello spaccio della droga.