Si tuffa e scompare nel lago di Bracciano: ricerche in corso di un 22enne

Roma - Sono in corso le ricerche di un giovane turista di 22 anni scomparso da circa 24 ore. Il ragazzo era andato a fare una nuotata nel lago di Bracciano, ma da allora si sono perse le sue tracce. A dare l'allarme è stato l'amico: non vedendolo rientrare, dopo circa due ore ha chiamato il 112.

Subito sono partite le ricerche con le motovedette dei carabinieri, ma a distanza di 24 ore del giovane non c'è traccia. Il ragazzo, di cui non è stata resa nota l'identità, è un turista olandese, venuto a Trevignano Romano per passare le vacanze. L'ultima volta è stato visto a Riva del Polline nella giornata di ieri.