Si tuffa in mare e ha un malore, muore un 54enne

Priolo, Siracusa - Un uomo di 54 anni, originario della Romania ma residente a Floridia, nel Siracusano, é morto dopo essere entrato in acqua per fare un bagno. La tragedia nel pomeriggio di ieri a Marina di Priolo; sulle cause del decesso i carabinieri hanno avviato le indagini.

Dalle testimonianze raccolte dagli inquirenti, l’uomo aveva deciso di fare un tuffo per rinfrescarsi ma poco dopo avrebbe avvertito un malore che gli avrebbe impedito di restare a galla. Sono intervenuti i soccorritori, nel tentativo di salvarlo, ma non c’era piu’ nulla da fare per lui.