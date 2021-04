Sicilia, 13 aprile: in Sicilia 1.384 nuovi casi e 10 morti

Sono stati 1.384 i nuovi casi di covid in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.110. I morti sono stati invece 10 (ieri 20) e così il totale delle vittime siciliane del virus sale a 5.068. E' quanto si legge nel bollettino covid del 13 aprile del ministero della Salute.

I tamponi processati sono stati 27.618 e la il tasso di positività sale al 5%. Sale anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati sono 1.390 (ieri 1.365), dei quali in rianimazione 176 (ieri 174) e 1.214 in area medica (ieri 1.191). I guariti sono stati 412 e dunque al momento in Sicilia vi sono 24.671 persone positive (delle quali 23.281 in isolamento domiciliare).

LE PROVINCE. A Palermo si aggiungono Catania e Agrigento come province con la crescita dei casi più marcata. Ecco il dettaglio.

Palermo: 58.485 casi complessivi dall'inizio della pandemia (514 nuovi casi)

Catania: 48.292 (321)

Messina: 22.827 (113)

Siracusa: 13.190 (43)

Trapani: 12.015 (52)

Ragusa: 10.245 (54)

Caltanissetta: 9.349 (81)

Agrigento: 9.155 (141)

Enna: 5.423 (65).