Sicilia, 22enne muore annegato, 3 salvi. La vittima è Luca Carollo

Un ventiduenne di Torretta (Palermo), Luca Carollo, è morto annegato stamani nei pressi del lungomare di Capaci. Altri tre giovani sono stati soccorsi e portati a riva.

Il mare oggi è molto agitato e in spiaggia ci sono le bandiere rosse. Secondo una prima ricostruzione, Luca Carollo e i suoi amici si sarebbero lanciati in acqua per soccorrere una persona in difficoltà fra le onde. Sono stati poi aiutati da altri bagnanti che hanno formato una catena umana per raggiungerli e dai bagnini di un lido vicino. Alla vittima è stato praticato il massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare. Un'indagine è stata avviata dai carabinieri della stazione di Capaci e dai militari della Guardia Costiera.