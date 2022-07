Sicilia, altri tre turisti morti in 24 ore: dieci in 3 settimane

Siracusa - Doppia tragedia domenica alle Egadi. Un 52enne fotografo subacqueo di Latina, David Salvatori (foto), è stato colto da un’embolia polmonare, mentre era in immersione guidata di gruppo a 3 miglia dall'isola di Favignana. L'uomo è stato recuperato privo di sensi dalla Guardia costiera: portato a riva, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Sempre domenica, a Marettimo, è stato ritrovato - in una scarpata a picco sul mare - il corpo dell'escursionista bergamasco disperso da venerdì scorso. Era stato il gestore del b&b dove il 57enne alloggiava da solo a chiamare il 112, non vedendolo rientrare da una gita a Cala Bianca.

News Correlate Bagnante si sente male in acqua a Pachino: muore una volta a riva

Anche se quest'ultimo non ha perso la vita in mare, salgono a 10 i bagnanti disgraziatamente deceduti in Sicilia nelle ultime 3 settimane. Sempre ieri, infatti, è morto un 40enne sentitosi male sul materassino al largo di contrada Granelli, nel territorio di Pachino; e si appresa, inoltre, la notizia del decesso di un bagnante 80enne colto da malore improvviso nelle acque di Porto Palo, ancora nel siracusano. L'altra morte imprevedibile, sempre domenica e di nuovo nel trapanese, è quella Antonio Adriani, precipitato in un pozzo artesiano mentre ballava alla festa per i suoi 40 anni a Erice: originario di Molfetta, nel barese, risiedeva tuttavia in Sicilia da diverso tempo.