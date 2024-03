Sicilia avvolta dalla polvere sahariana

È davvero impressionante l'enorme quantità di polvere sahariana sollevata dalla perturbazione atlantica che sta transitando sul nostro paese oggi. Le immagini dal satellite Modis della NASA mostrano la differenza netta tra l'ovest e l'est del Mediterraneo. Da ieri i cieli siciliani sono colorati di giallo per via della presenza delle polveri sahariane nel cielo.