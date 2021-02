Sicilia contagio scende ancora con 491 nuovi positivi, 21 morti

In Sicilia il contagio scende ancora rispetto ai giorni scorsi. Gli ultimi casi registrati nell'Isola dal Ministero della Salute sono 491. Nell'Isola si registra anche un boom di guariti: 1.818 mentre sono stati 23.091 i tamponi processati. Il numero complessivo dei positivi scende a quota 35.307 con 1.348 casi in meno rispetto a ieri. Le ulteriori vittime in un solo giorno sono state 21 (3.804 dall’inizio dell’emergenza sanitaria). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.055, mentre si trovano in terapia intensiva 169 pazienti.

I casi registrati nelle singole province: Palermo: 40.640 (150), Catania: 40.070 (106), Messina: 19.036 (89), Trapani: 10.409 (29), Siracusa: 9.952 (47), Ragusa: 8.107 (14), Caltanissetta: 6.545 (15), Agrigento: 5.725 (35), Enna: 4.238 (6).