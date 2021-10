Sicilia, donna fotografa scheda elettorale in cabina, denunciata

Rosolini - Una donna è stata denunciata in stato di libertà a Rosolini per avere fotografato in cabina, dopo avere espresso la preferenza, la scheda elettorale. E' accaduto questa mattina poco prima delle 11 nel seggio numero 19. Sarebbe stata la presidente del seggio, C.G., dopo avere consultato gli scrutatori, a chiedere l'intervento dei carabinieri. I militari dell'Arma arrivati al Plesso del Sacro cuore, hanno identificato l'elettrice e poi le hanno chiesto di consegnare il telefonino cellulare che adesso è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'elettrice di Rosolini rischia da un anno a sei mesi di reclusione o un’ammenda che oscilla dai 300 ai 1000 euro.