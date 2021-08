Sicilia, due femminicidi sventati in poche ore

Catania – S’era appostato davanti al luogo di lavoro dell’ex convivente, armato di coltello, aspettando che uscisse. Ma i carabinieri di Gravina di Catania sono arrivati prima arrestando in flagranza un 33enne di Aci Castello, ora ai domiciliari per atti persecutori e porto abusivo di armi. La donna, 36 anni, aveva deciso lo scorso 8 agosto di interrompere la relazione sentimentale a causa del carattere irascibile del compagno, che da qual momento ha iniziato a perseguitarla con messaggi e telefonate a ogni ora del giorno e della notte.

Bloccare il numero non è bastato a fermare l’uomo, ricorso ad altre utenze per continuare a spaventarla. A quel punto la vittima, impaurita, ha denunciato tutto ai militari che le hanno dato un numero di cellulare da poter chiamare 24h in caso di pericolo. E così ha fatto ieri sera, quando s’è accorta che da ore lo stalker l’aspettava fuori, a bordo di un’auto. La gazzella dei militari è immediatamente intervenuta sul posto, bloccando e perquisendo il 33enne, che nello zaino nascondeva un coltello.

Sempre ieri, a Messina, è finito in carcere per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia un tunisino 55enne. In questi caso le indagini sono partite dalle segnalazione dei vicini di casa, allarmati dalle furibondi liti nell'abitazione della coppia. Nell’ultimo episodio di violenza il marito, in preda all'ira per futili motivi di gelosia, aveva aggredito la moglie tentando di strangolarla: solo grazie all'intervento della figlia maggiore, la vittima è riuscita a liberarsi dalla presa e a fuggire, chiedendo aiuto alla polizia.