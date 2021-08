Sicilia, gli trovano droga nel giardino, lui si difende: era per le galline

Trapani - Per colpa di chi chi chi chi chichichirichi, avrebbe cantato Zucchero Fornaciari. Quando i carabinieri i Trapani lo hanno arrestato, davanti all’evidenza di quelle 12 piante di marijuana trovate in casa, ha detto: “Sono per le mie galline”. Giustificazione che non è servita a molto: un 68enne, assistente di volo in pensione, è stato fermato per produzione e detenzione di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato. Nel corso della perquisizione sono stati scoperti due sacchetti con circa 105 grammi della stessa sostanza.

Il pensionato ha provato a insistere: “Era per uso personale. Qualche volta aggiungo semi o foglie secche per le galline che allevo, anche per gli uccellini”. Dichiarazione a verbale, come l’altezza di quelle 12 piante: da un metro a un metro e mezzo.