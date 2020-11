Sicilia, i carabinieri lo devono arrestare, lui si nasconde nel frigo

Noto - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Noto , in ottemperanza ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, hanno arrestato Francesco Fiaschè, 49 anni, appartenente all’etnia seminomade dei “caminanti”.

Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno circondato l’abitazione di Fiaschè, già noto ai militari per i suoi numerosi precedenti penali, per assicurarsi che il soggetto non si desse alla fuga. All’arrivo dei Carabinieri l’uomo si è quindi nascosto all’interno dello spazioso frigorifero della propria cucina, mentre i conviventi hanno iniziato un’animata discussione con i Carabinieri per ritardarne le ricerche.

È stato però proprio il nervosismo mostrato dai conviventi a convincere i militari che il ricercato doveva trovarsi in casa, ben nascosto per sfuggire all’arresto: ed infatti, durante le operazioni di perquisizione, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno passato a setaccio l’abitazione rinvenendo l’uomo rannicchiato ed infreddolito all’interno del frigorifero.

Francesco Fiaschè, condotto presso la Casa Circondariale di Catania, dovrà scontare una pena complessiva di 3 anni e 10 mesi quale cumulo pene di 3 distinte sentenze a suo carico per reati che vanno dal possesso di armi alla rapina, dal furto aggravato alla truffa, emesse dai Tribunali di Siracusa e Messina.