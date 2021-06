Sicilia, il topicida non ha ucciso i topi, ma ha avvelenato il barbagianni

Partinico, Palermo - Il veleno per topi non ha ucciso i topi, ma ha avvelenato un barbagianni, che è stato tratto in salvo dai carabinieri.

I finanzieri della compagnia della guardia di finanza di Partinico hanno salvato un barbagianni trovato a bordo della strada provinciale Sp1 Partinico-Montelepre, nei pressi dell’incrocio contrada Monaci. Il rapace non era in grado di prendere il volo e così sono stati chiamati forestali del distaccamento di Carini. Il barbagianni è una specie protetta di rapace notturno.

E’ stato trasportato al centro recupero fauna selvatica bosco di Ficuzza gestito dalla Lipu per ricevere le opportune cure. Pare che il volatile abbia ingerito del veleno per topi.