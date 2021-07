Sicilia in aiuto della Sardegna devastata dai roghi FOTO | VIDEO

Cuglieri – Arrivati oggi nell'Oristanese, che ha visto andare in fumo in 24 ore 20mila ettari di terreno - i primi aiuti ai pastori e alle aziende agricole distrutte dal tremendo incendio che ha colpito tutta la provincia. Ne vediamo le ultime immagini, girate e diffuse dagli stessi vigili del fuoco impegnati in queste ore.

Decine di camion e trattori hanno raggiunto la zona, per consegnare il foraggio agli animali superstiti, anche da altre regioni: in prima linea, Sicilia e Lazio. "Sono tante le donazioni in arrivo in queste ore” afferma la Coldiretti sarda, che coordina la macchina dei soccorsi volontari. Chi può e vuole dare una mano può farlo contattando l’associazione dei coltivatori alla mail oristano@coldiretti.it o direttamente al tel. 320 2894239.