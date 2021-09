Sicilia, incidente mortale, muore Gianvito, 18 anni

Lucca Sicula, Agrigento - Incidente mortale in Sicilia. La vittima è un diciottenne di Lucca Sicula, piccolo centro dell’entroterra agrigentino, che ha perso la vita la scorsa notte in un incidente sulla strada provinciale che collega Burgio e Lucca Sicula.

La vittima è Gianvito Pio Di Leo, uno dei passeggeri dell’auto sulla quale viaggiavano quattro amici, tutti di Lucca Sicula, che stavano rientrando a casa dopo avere trascorso la serata nella vicina Ribera. L’automobile è finita in un burrone e per lo sfortunato giovane non c’è stato nulla da fare.

La dinamica del tragico incidente, che non avrebbe coinvolto altri mezzi, è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Sciacca. Le altre tre persone a bordo del mezzo sono rimaste ferite e una di loro è in gravi condizioni.

Aveva compiuto diciotto anni lo scorso maggio e quest’anno avrebbe concluso gli studi conseguendo il diploma all’istituto tecnico “Don Michele Arena” di Sciacca. Sgomento e dolore in paese dove, alle prime luci dell’alba, è giunta la notizia che la vittima dell’incidente avvenuto in contrada Dragotto, a pochi chilometri dal centro abitato, fosse proprio Gianvito. “Una domenica di tristezza infinita per Lucca Sicula” ha dichiarato il primo cittadino Salvatore Dazzo che sta rientrando da Messina proprio per incontrare i familiari del giovane.