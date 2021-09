Sicilia, l’ex generale dei carabinieri Pappalardo degradato dall'esercito

Palermo - Tolti i gradi all’ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo. Il ministero della Difesa ha notificato ieri un provvedimento di perdita del grado al 75enne ufficiale palermitano in pensione, “per motivi disciplinari” legati alle sue numerose e plateali condotte pubbliche, ritenute lesive del prestigio delle forze armate e del giuramento prestato.

Dalle “notifiche di arresto” ai parlamentari “non eletti” nel 2017, fino alle recenti manifestazioni no vax e no pass in tutta Italia contro la “dittatura sanitaria” al potere. Sit-in e cortei ripetuti che all’ex sottosegretario alle Finanze, durante il governo Ciampi, sono costate negli anni querele e denunce: le ultime nel 2020,per violazione delle normative anti Covid durante un sit-in di protesta al Duomo di Milano (foto).