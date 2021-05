Sicilia, madre e figlia di 12 anni trovate impiccate vicino un santuario

Santo Stefano di Camastra, Messina - Tragedia a Santo Stefano di Camastra. Una donna e la figlia di 12 anni sono state trovate impiccate nei pressi del Santuario del Letto Santo. A lanciare l'allarme, come apprende l’Adnkronos, è stato il marito della donna. Non si esclude, al momento, alcuna ipotesi, compreso l’omicidio-suicidio. Sul posto i Carabinieri del Comando Compagnia di Santo Stefano di Camastra. La Procura di Patti, guidata da Angelo Vittorio Cavallo, ha aperto una inchiesta. Sul posto il magistrato di turno e Carabinieri che conducono l’indagine.

Il marito della donna trovata impiccata con la figlia di 12 anni a Santo Stefano di Camastra (Messina), come apprende l’Adnkronos, viene sentito in queste ore dai Carabinieri che conducono l’indagine coordinata dalla Procura di Patti. Al momento non si esclude l’omicidio-suicidio, ma si valutano anche altre ipotesi.

La famiglia viveva in paese a Santo Stefano di Camastra, ma aveva una casa in campagna. La donna e la ragazzina spesso uscivano insieme, ma oggi il loro allontanamento ha insospettito il marito che ha cominciato a cercarle al telefono.

Nessuna delle due ha risposto, l’uomo prima ha provato a cercarle in paese, poi ha pensato di andare a controllare nella villetta di campagna. Qui ha trovato i due cadaveri.