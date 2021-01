Sicilia, muore 20enne vittima di incidente dopo 16 giorni di agonia

Marsala - Dopo 16 giorni di agonia, è morto il giovane motociclista marsalese, Federico De Vita, di 21 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla via Salemi, proprio di fronte l’ospedale «Paolo Borsellino». È il terzo morto di questo inizio d’anno per incidenti stradali in provincia di Trapani.

Lo scorso 4 gennaio, sempre a Marsala, a perdere la vita era stata una giovane mamma di 27 anni, Veronica Di Maggio, coinvolta in un incidente sullo scorrimento veloce per Birgi. Coinvolti anche i due figlioletti della donna, di 2 e 3 anni, rimasti gravemente feriti, mentre l'amica della donna, che era alla guida dell'auto, aveva riportato ferite più lievi.

La prima vittima del 2021 nella provincia invece è stato il 16enne Flavio Figgini. Nella notte del 3 gennaio il giovane si trovava a bordo di uno scooter Yamaha quando si è verificato lo scontro con una Fiat Cinquecento. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto, a diversi metri di distanza dal mezzo, andato distrutto.